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Профессиональная переподготовка
Профессиональная переподготовка
Профессиональная переподготовка
длительность обучения
длительность обучения
длительность обучения
256
часов
256
часов
502
часа
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Безопасность дорожного движения
Обеспечение безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры
Организация строительства
Повышение квалификации
Повышение квалификации
Повышение квалификации
длительность обучения
длительность обучения
длительность обучения
72
часа
36
часов
108
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Институт развития кадров, повышения квалификации и профессиональная переподготовка
Главное о наc
Наша главная цель – обеспечить высокую эффективность занятий, установив приемлемые расценки
+19000
Слушателей
2000
Курсов
+10
Лет работы
99%
Довольных клиентов
Отзывы о нас
Хотим отметить слаженную работу, оперативную реакцию на наши пожелания, ответственность и компетентность в рамках взятых на себя договорных обязательств.
В.Л. Лукин,
Генеральный директор АО «ВИКор»
Рекомендуем Институт развития кадров, как надежного поставщика качественных услуг, ответственного подходящего к выполнению взятых на себя обязательств.
Робен Самюэль,
Генеральный директор АО «Вест Констракшн»
В работе с Вами мы оценили индивидуальный подход к подготовке программ и условиям обучения, а также оперативность, эффективность и высокий профессионализм преподавателей.
М.П. Ильина,
Директор по персоналу "МОСТРАНСАВТО"
Обучение проведено качественно и на высоком профессиональном уровне. Процесс обучения организован четко и оперативно.
М.В. Коноплин,
Начальник отдела организации транспортного обеспечения, Центра транспортного обеспечения ПАО МГТС
Наши клиенты