Институт развития кадров, повышения квалификации и переподготовки в Москве – официальный сайт Института развития кадров
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Институт развития кадров, повышения квалификации и переподготовки в Москве – официальный сайт Института развития кадров
Тел 8 (495) 215-17-07
E-mail info@dpokadrov.ru
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Повышение
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от 16 часов
Профессиональная переподготовка
от 256 часов
Охрана труда
Обучение и проверка
Подготовка
к аттестации
БДД, ДОПОГ и пр.
Информационная Безопасность
Согласовано со ФСТЭК
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Программы обучения
Безопасность дорожного движения
Безопасность значимых объектов критической информационной инфраструктуры
Организация строительства
Профессиональная переподготовка
Профессиональная переподготовка
Профессиональная переподготовка
длительность обучения
длительность обучения
длительность обучения
256
часов
256
часов
502
часа
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Безопасность дорожного движения
Обеспечение безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры
Организация строительства
Повышение квалификации
Повышение квалификации
Повышение квалификации
длительность обучения
длительность обучения
длительность обучения
72
часа
36
часов
108
часов
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    Институт развития кадров, повышения квалификации и профессиональная переподготовка

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